Появилось видео задержания членов межнациональной ОПГ в Воронеже

11 Окт. 19:41 2018-10-11T19:41:49+03:00

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Пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области опубликовала видео задержания межнациональной ОПГ. Банду из четырех человек - 56-летнюю уроженку Азербайджана, 26-летнего гражданина Таджикистана и двух жительниц Воронежа 38 и 29 лет. - обвиняют в организации незаконной миграции.

Напомним, фигуранты дела за определенные суммы денег помогали иностранцам незаконными путями получать разрешения на временное пребывание на территории России. С помощью техсредств они делали липовые бланки уведомлений о прибытии иностранца по месту пребывания и копии необходимых для его постановки на миграционный учет документов. Кроме того, они договаривались с хозяевами домов или квартир о временной регистрации у них мигрантов. Даже фиктивные браки помогали заключать.

Этими действиями четверка злоумышленников обеспечила незаконное пребывание в России 11 иностранным гражданам, получив преступный доход - более 300 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд.