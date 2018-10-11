В Воронеже на улице нашли труп мужчины

11 Окт. 18:01 2018-10-11T19:18:40+03:00

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В Воронеже возле одного из домов по улице Курчатова обнаружили тело 41-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 11 октября.

ЧП произошло 7 октября. Труп воронежца заметили прохожие. Они же и вызвали полицию. Позднее они вместе со следователями СК задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 37-летний знакомый погибшего. На допросе мужчина свою вину отрицал.

Но сотрудники правоохранительных органов вышли на очевидцев трагедии. Они рассказали, что между мужчинами возник конфликт, после чего младший товарищ принялся избивать старшего. От полученных травм он скончался на месте.

Следственными органами СК РФ по региону по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

- По уголовному делу проведены необходимые осмотры, признана потерпевшей и допрошена в данном качестве супруга погибшего, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели, выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в ведомстве.