В центре Воронежа бывшую площадку мясокомбината могут отдать под застройку жилья
Одним из вопросов повестки дня совета директоров АО «Комбинат мясной Воронежский», назначенного на 18 октября, будет возможная сделка с ДСК. В Домостроительном комбинате намерены приобрести территорию площадью 53,9 гектара в квартале, ограниченном Девицким выездом, улицами Бахметьева и Ворошилова.
На данный момент на этой территории стоят административные и производственные здания, гараж, хранилища мазута и аммиака. С конца 2015 предприятие фактически свернуло свою деятельность. Так что в активе осталась одна недвижимость.
На совете директоров решат, какую сумму запросить с претендующего на эту территорию ДСК. Если сделка состоится, то на этом месте, скорее всего, вырастут новые высотки.