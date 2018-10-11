2018-10-11T18:09:43+03:00
Общество

В центре Воронежа бывшую площадку мясокомбината могут отдать под застройку жилья

Возможную сделку будут обсуждать на совете директоров предприятия 18 октября
Яков СТРОГОВ
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На месте Воронежского мясокомбината могут появиться очередные высотки.На месте Воронежского мясокомбината могут появиться очередные высотки.Фото: Яндекс.Карты
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Одним из вопросов повестки дня совета директоров АО «Комбинат мясной Воронежский», назначенного на 18 октября, будет возможная сделка с ДСК. В Домостроительном комбинате намерены приобрести территорию площадью 53,9 гектара в квартале, ограниченном Девицким выездом, улицами Бахметьева и Ворошилова.

На данный момент на этой территории стоят административные и производственные здания, гараж, хранилища мазута и аммиака. С конца 2015 предприятие фактически свернуло свою деятельность. Так что в активе осталась одна недвижимость.

На совете директоров решат, какую сумму запросить с претендующего на эту территорию ДСК. Если сделка состоится, то на этом месте, скорее всего, вырастут новые высотки.

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