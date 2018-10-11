Дворы в центре Воронежа будут закрывать шлагбаумами за счет городского бюджета

11 Окт. 17:42 2018-10-11T17:42:43+03:00

Кроме того, планируется упростить процедуру согласования

Изменить размер текста: A A

Дворы центра Воронежа будут массово закрывать шлагбаумами, чтобы защитить местных жителей от последствий запуска платных парковок. Об этом рассказали на пресс-конференции в мэрии 11 октября.

- Устанавливать шлагбаумы за свои средства жители могли и раньше. Сейчас рассматривается вопрос финансирования из городского бюджета, - сообщил первый вице-мэр Сергей Петрин. - Согласование установки шлагбаумов попробуем упростить за счет участия районных управ.

Напомним, уже 15 октября заканчивается тестовый режим платных парковок. Придется раскошеливаться. Горожане уже закупают абонементы и осваивают сайт и приложение. Есть опасение, что в поисках бесплатных мест автомобилисты начнут забивать дворы центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как воронежцы борются с платными парковками: в центре срезали 170 дорожных знаков. Четыре паркомата пинали ногами. (Подробнее.)

Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].