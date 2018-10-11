2018-10-11T17:42:43+03:00
Общество

Дворы в центре Воронежа будут закрывать шлагбаумами за счет городского бюджета

Кроме того, планируется упростить процедуру согласования
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Дворы центра Воронежа будут массово закрывать шлагбаумами, чтобы защитить местных жителей от последствий запуска платных парковок. Об этом рассказали на пресс-конференции в мэрии 11 октября.

- Устанавливать шлагбаумы за свои средства жители могли и раньше. Сейчас рассматривается вопрос финансирования из городского бюджета, - сообщил первый вице-мэр Сергей Петрин. - Согласование установки шлагбаумов попробуем упростить за счет участия районных управ.

Напомним, уже 15 октября заканчивается тестовый режим платных парковок. Придется раскошеливаться. Горожане уже закупают абонементы и осваивают сайт и приложение. Есть опасение, что в поисках бесплатных мест автомобилисты начнут забивать дворы центра.

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