2018-10-11T17:04:49+03:00
Общество

В Воронеже появится сквер для военно-патриотических уроков

Его построили на средства местного предпринимателя
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Воронеже завершается строительство сквера на улице Летчика Колесниченко. Здесь установили игровое и спортивное оборудование.

- На сегодняшний день расходы на оборудование новой зоны отдыха составили 703 тысячи рублей. При этом полная стоимость проекта более 2,5 млн. рублей, - рассказали в управе Ленинского района. – Причем расходы на строительство взял на себя местный предприниматель Андрей Шишкин.

И это не единственный его проект.

- По просьбе руководителя управы Сергея Корчевникова, в соседнем дворе (ул. Черняховского, 1) оборудовано детское игровое место и установлено несколько лавочек и скамеек, - продолжают в управе.

Достопримечательностью сквера станет памятный знак, посвященный военным летчикам. Предварительно макет обсудили с известным воронежским скульптором.

Новый сквер станет местом для проведения военно-патриотических мероприятий для учащихся соседних школ.

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