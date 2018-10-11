В Воронеже появится сквер для военно-патриотических уроков
В Воронеже завершается строительство сквера на улице Летчика Колесниченко. Здесь установили игровое и спортивное оборудование.
- На сегодняшний день расходы на оборудование новой зоны отдыха составили 703 тысячи рублей. При этом полная стоимость проекта более 2,5 млн. рублей, - рассказали в управе Ленинского района. – Причем расходы на строительство взял на себя местный предприниматель Андрей Шишкин.
И это не единственный его проект.
- По просьбе руководителя управы Сергея Корчевникова, в соседнем дворе (ул. Черняховского, 1) оборудовано детское игровое место и установлено несколько лавочек и скамеек, - продолжают в управе.
Достопримечательностью сквера станет памятный знак, посвященный военным летчикам. Предварительно макет обсудили с известным воронежским скульптором.
Новый сквер станет местом для проведения военно-патриотических мероприятий для учащихся соседних школ.