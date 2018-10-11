В Воронеже открыли новый сквер

11 Окт. 16:32 2018-10-11T16:32:56+03:00

Он расположен между домами № 92 и 98 по Московскому проспекту

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Раньше на этом месте был небольшой лесок, где вместо лавочек были пеньки, а игровая зона состояла из самодельной песочницы, огороженной бревнами.

Инициативная группа жителей Коминтерновского района выступила с идеей провести благоустройство этой территории. Они обратились к руководителю районной управы Алексею Медведеву. Причем не просто с просьбой о благоустройстве, но и с предложениями личного участвовать в работах. Так и появился сквер «Дубрава» с современным детским игровым и спортивным оборудованием, лавочками, урнами и дорожками.

Напомним, 10 октября жители Центрального района одобрили проект сквера на месте разрушенного аварийного дома на улице Летчика Замкина. В нем разобьют цветники и посадят газоны, деревья и кустарники, уложат тротуарную плитку, поставят фонари, видеокамеры, сделают игровую площадку и установят спортивные снаряды. Подготовительные работы стартуют в 2019 году.