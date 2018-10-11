В Воронеже будут судить четверку аферистов за 11 незаконных мигрантов

11 Окт. 15:33 2018-10-11T15:34:05+03:00

Преступная четверка занималась в том числе и фиктивной пропиской. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Две местные жительницы и два иностранца делали все возможное и невозможное, чтобы нелегалы остались жить в России

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Прокурор Ленинского района Воронежа передал в суд уголовное дело в отношении 56-летней уроженки Азербайджана, 26-летнего гражданина Таджикистана и двух жительниц Воронежа в38 и 29 лет. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой».

Эта четверка занималась организацией незаконной миграции. Способ обойти закон у них было предостаточно. С помощью техсредств они делали липовые бланки уведомлений о прибытии иностранца по месту пребывания и копии необходимых для его постановки на миграционный учет документов. Кроме того, они договаривались с хозяевами домов или квартир о временной регистрации у них мигрантов. Даже фиктивные браки помогали заключать.

- Этими действиями четверка злоумышленников обеспечила незаконное пребывание в России 11 иностранным гражданам, получив преступный доход - более 300 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд. Организаторам незаконной миграции грозит до семи лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.