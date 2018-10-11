На что жалуются воронежцы в колл-центр по платным парковкам

11 Окт. 15:01 2018-10-11T16:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На пресс-конференции в городской администрации рассказали о работе колл-центра по платным парковкам Воронежа. Напомним, его номер - 257 67 00.

С 19 сентября, когда колл-центр начал работу, по 10 октября, специалисты ответили 5432 клиентам. Половина из них интересовалась, как проходит оформление парковочного разрешения, в частности перечнем необходимых для этого документов, местом их приема. 30 процентов звонивших просили пояснить способы оплаты стоянки. Еще 10% интересовались определением зоны платной парковки. Столько же граждан спрашивали о том, как справиться с техническими сложностями при регистрации в личном кабинете и оплате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как воронежцы борются с платными парковками: в центре срезали 170 дорожных знаков. Четыре паркомата пинали ногами. (Подробнее.)