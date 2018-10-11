2018-10-11T14:45:22+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут троих мигрантов, избивших полицейских

Инцидент произошел в воскресенье вечером на памятнике Славы
Ярослав ИВАНОВ
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В столице Черноземья разыскивают трех мужчин, напавших на полицейских. Инцидент произошел 7 октября около 11 вечера на улице Хользунова в районе памятника Славы. Стражей порядка при исполнении избили трое иностранцев, предположительно выходцев из Средней Азии или Северного Кавказа. В частности, известна личность одного из нападавших, это 25-летний гражданин Таджикистана.

Другим подозреваемым 25-30 лет, они среднего телосложения, темноволосые и ростом 170-180 см. Один из разыскиваемых был одет в красную кофту с черными рукавами и потертые джинсы, другой - в серую толстовку с капюшоном, темные штаны, светлые кроссовки, третий - в кожаную куртку, серый полосатый свитер, серые джинсы, кроссовки с белой подошвой. Мужчины могут передвигаться на черной «Мазда 3» с госномером В 024 КХ, зарегистрированном в Московской области (номер региона 190).

Следователи совместно с полицией ведут розыск нарушителей.

- Выполняется весь комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств совершенного преступления и установления местонахождения лиц, причастных к нему, - отметили в региональном следственном управлении СК России.

Воронежцев, ставших очевидцами инцидента, или имеющих информацию о местонахождении подозреваемых, просят сообщить по телефонам 112, 269-62-23, 269-66-50.

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