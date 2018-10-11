Через центр Воронежа будет ходить больше автобусов в связи с появлением платных парковок

11 Окт. 14:39 2018-10-11T14:39:26+03:00

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Пресс-служба мэрии сообщает, что к окончанию тестового периода платных парковок, назначенному на 15 октября, в Воронеже увеличат число автобусов, маршрут которых пролегает через центр. Количество курсирующих единиц транспорта добавят в пиковые часы на следующие маршруты: №№ 1кв, 1кс, 3, 5, 9ка, 9кс, 20, 20м, 23к, 25а, 27, 33к, 37а, 41, 50, 52, 58в, 64, 69т, 70а, 70м, 77к, 80, 88, 88а, 90, 104.

Пять единиц добавят на маршруте № 60б, путь следования которого проходит по улицам Кольцовской и Плехановской, где предусмотрены места под платную парковку. От двух до пяти автобусов добавят маршрутам № 1кв, 1кс, 37а, 113, 113кт.

- Вместе с тем, в настоящее время прорабатывается вопрос по дополнительному приобретению автобусов для МКП МТК "Воронежпассажиртранс", - заключают в горадминистрации.