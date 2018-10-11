2018-10-11T14:24:48+03:00
Спорт

Воронежец взял золото первенства мира по кикбоксингу

Никита Русинов в финале победил «неудобного» соперника
Юрий КОЗЛОВ
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Никита Русинов - торжествует - он победил в финале первенства мира!Никита Русинов - торжествует - он победил в финале первенства мира!Фото: cspsk-vrn.ru
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Воронежский кикбоксер Никита Русинов завоевал «золото» первенства мира среди кадетов и юниоров. Соревнования проходили в Италии. Русинов выступал в дисциплине «фулл-контакт» в весовой категории до 71 кг.

Никита победил бойца из Венгрии, а в финале выиграл у казахского спортсмена.

- Соперник в финале оказался «неудобным» для Никиты. Казах был высокий, длиннорукий. Первый раунд завершился для Русинова неудачно – он пропустил удар, второй – прошел ровно, но все равно, считаю, не в нашу пользу. В третьем раунде Никита, собравшись, показал свой характер и дух и в итоге выиграл, - рассказал личный тренер спортсмена Фуад Фарзиев.

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