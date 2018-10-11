Гендиректор воронежской фирмы не выплатил 250 тыс рублей зарплаты сотрудникам

11 Окт. 13:17 2018-10-11T13:17:11+03:00

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В Воронеже будут судить гендиректора коммерческой организации за махинации с деньгами.

53-летний мужчина при наличии в фирме достаточных средств умышленно не платил восьми работникам зарплату. Долг перед ними составил более 250 тысяч рублей. Тем временем руководитель более 550 тысяч рублей направил на различные производственные нужды компании. Также гендиректор провернул мошенничество, незаконно получив субсудию на сумму более 20 тысяч рублей.

По ходатайству следствия наложен арест на его имущество. Уголовное дело о невыплате зарплаты и мошенничестве при получении выплат передают в суд, сообщили в региональном следственном управлении СК России.