2018-10-11T13:03:10+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области по пьяни восемь раз ударил сожительницу ножом и заявил, что убивать не хотел

Гражданские супруги поссорились, тогда мужчина сначала избил женщину, а потом решил довершить режущим орудием
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи передают в суд уголовное дело 35-летнего жителя села Верхняя Хава. Он зарезал сожительницу в мае 2018 года. Гражданские супруги выпивали, потом по пьяной лавочке поругались. Мужчина не стерпел и избил женщину, а также 8 раз ударил ее ножом в шею и по рукам. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Когда подозреваемого задержали, он отрицал причастность к убийству сожительницы. Но следователи обнаружили одежду и обувь подозреваемого в бурых пятнах. Экспертиза показала, что это кровь погибшей. После этого мужчина не стал отрицать, что от его действий могла наступить смерть сожительницы, но сообщил, что убивать ее не хотел.

Уголовное дело передали в суд, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя