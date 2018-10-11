Житель Воронежской области по пьяни восемь раз ударил сожительницу ножом и заявил, что убивать не хотел

11 Окт. 13:02 2018-10-11T13:03:10+03:00

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Следователи передают в суд уголовное дело 35-летнего жителя села Верхняя Хава. Он зарезал сожительницу в мае 2018 года. Гражданские супруги выпивали, потом по пьяной лавочке поругались. Мужчина не стерпел и избил женщину, а также 8 раз ударил ее ножом в шею и по рукам. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Когда подозреваемого задержали, он отрицал причастность к убийству сожительницы. Но следователи обнаружили одежду и обувь подозреваемого в бурых пятнах. Экспертиза показала, что это кровь погибшей. После этого мужчина не стал отрицать, что от его действий могла наступить смерть сожительницы, но сообщил, что убивать ее не хотел.

Уголовное дело передали в суд, сообщили в региональном следственном управлении СК России.