2018-10-11T13:00:34+03:00
Общество

В Воронеже поднялись цены на вторичное жилье

Небольшая разница стала заметна в сравнении с итогами первого полугодия
Юлия ТЕРНОВА
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Аналитики портала "Домофонд" проанализировали, как менялись цены на жилье в регионах России в третьем квартале 2018 года. В Воронежской области отмечается рост цен на вторичное жилье: во втором квартале этого года квадратный метр стоил в среднем 44 725 рублей, а по итогам третьего квартала его средняя стоимость уже составляет 45 052 рубля. Выходит, что рост средних цен составляет 0,7 %.

Самое доступное жилье в городе можно найти в Левобережном районе. Здесь квадратный метр стоит в среднем 42,2 тысячи рублей. Дороже всего квартиры в Центральном районе. За прошедшие три месяца цена квадратного метра выросла на 1,5 % - с 54,9 до 55,7 тысячи рублей.

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