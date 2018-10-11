В Воронеже поймали серийного дачного вора
Мужчина промышлял в Южном районе
Изменить размер текста:
Полицию засыпали заявлениями о кражах имущества из частных домов в Южном микрорайоне Воронежа. На днях полицейские задержали подозреваемого.
Неоднократно судимый 36-летний мужчина в полиции признался, что проникал в дачные домики путем повреждения дверей или окон и забирал технику, инструменты, телефоны и другое имущество, часть похищенного успел сбыть. Часть имущества нашли у него дома на улице Циолковского при обыске.
Причастность подозреваемого к четырем эпизодам установлена, вору придется ответить за кражи.