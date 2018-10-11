Житель Воронежской области вытащил из-под матраса у родственницы 100 тыс рублей

11 Окт. 12:30 2018-10-11T12:30:47+03:00

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87-летняя жительница села Олень-Колодезь Каширского района вызвала полицию, не обнаружив под матрасом спрятанных 100 тыс рублей. У приехавших оперативников под подозрение попал родственник хозяйки дома. Полицейские выяснили, что 19-летний парень ранее привлекался к уголовной ответственности, а накануне, 27 сентября, он пришел в гости к своей родственнице.

Подозреваемый признался, что старушки не было дома, она возилась на огороде, а дверь в дом была не заперта. Тогда он проник внутрь и похитил из-под матраса деньги. И уже успел их потратить: купил дорогой мобильный телефон, отечественный автомобиль и спортивный костюм.

Теперь ему придется ответить за кражу, ему грозит до 5 лет лишения свободы.