Двое воронежцев спасли девушку, спрыгнувшую с Северного моста

11 Окт. 11:48 2018-10-11T11:49:34+03:00

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Неравнодушные воронежцы вечером 10 октября спасли спрыгнувшую с Северного моста девушку. Инцидент произошел около 11 вечера. Очевидцы позвонили в службу спасения, увидев за парапетом Северного моста фигуру.

Пока оперативные службы ехали на место ЧП, девушка, перелезающая через ограждение моста, привлекла внимание проезжающего мимо автомобилиста. Он остановился и подошел к незнакомке, чтобы отговорить ее прыгать, но не успел - девушка упала в водохранилище. Мужчина, не раздумывая, прыгнул следом за ней. В это время с берега происходящее увидел рыбак и тоже поплыл на помощь. Вдвоем с автомобилистом они достали девушку из воды.

- На берегу 19-летнюю пострадавшую передали врачам «скорой». Мы хотим поблагодарить за неравнодушие и смелость мужчин, спасших несчастную. К сожалению, известно только имя автомобилиста - его зовут Александр Кравцов. Контактных данных рыбака не осталось, мы хотели бы разыскать этого человека, чтобы отметить и его героический поступок, - сообщили в городской службе спасения.

Надеемся, что мужчина прочтет новость и откликнется - напишите на почту sluzhba112@bk.ru или позвоните по телефонам 222-33-12, 222-33-49.

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- Мы катались по городу с моей женой и братом. Когда возвращались домой, я заметил, что девушка перелазит через ограждение на мосту. Жена и брат не обратили на нее внимания. А я в силу того, что когда учился на права и инструктор объяснял мне, что нужно смотреть не только прямо, но и по сторонам, увидел девушку. После спустился на автодром и остановился. Пошел на мост и попытался с ней поговорить (подробности)