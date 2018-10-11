Воронежский «Факел» оштрафовали за матерные заряды фанатов
На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного сезона приняли решение оштрафовать «Факел» на 20 тысяч рублей. По десять тысяч клуб заплатит за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к нему территорию. Столько же «Факел» выложит за матерные речевки зрителей.
Наложили и индивидуальные штрафы на тренеров и игроков «Факела». Александр Щеголев и Руслан Аблаев, относящиеся к руководящему штабу команды, а также футболисты Михаил Афанасьев, Александр Дутов, Дмитрий Маликов, Артем Митасов заплатят по пять тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
Напомним, игроки и тренеры выбежали на поле после спорного решения судьи, не засчитавших показавшийся «чистым» гол Михаила Бирюкова на исходе добавленного времени. В итоге вместо ничьей «Факел» получил «баранку».