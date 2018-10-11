2018-10-11T12:00:51+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» оштрафовали за матерные заряды фанатов

На клуб также наложили санкции за бросание зрителями предметов на поле и выход тренеров и игроков за пределы технической зоны
Юрий КОЗЛОВ
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После отмененного гола Бирюкова к судье бросились игроки и тренеры "Факела".После отмененного гола Бирюкова к судье бросились игроки и тренеры "Факела".Фото: с сайта ФК "Факел"
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На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного сезона приняли решение оштрафовать «Факел» на 20 тысяч рублей. По десять тысяч клуб заплатит за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к нему территорию. Столько же «Факел» выложит за матерные речевки зрителей.

Наложили и индивидуальные штрафы на тренеров и игроков «Факела». Александр Щеголев и Руслан Аблаев, относящиеся к руководящему штабу команды, а также футболисты Михаил Афанасьев, Александр Дутов, Дмитрий Маликов, Артем Митасов заплатят по пять тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Напомним, игроки и тренеры выбежали на поле после спорного решения судьи, не засчитавших показавшийся «чистым» гол Михаила Бирюкова на исходе добавленного времени. В итоге вместо ничьей «Факел» получил «баранку».

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