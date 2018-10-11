Только один воронежец купил годовое парковочное разрешение за 50 тысяч рублей
Платные парковки в Воронеже продолжают работать в тестовом режиме. Как сообщили на пресс-конференции в городской администрации, автомобилисты уже готовятся к полноценной работе системы.
По данным на 10 октября, воронежцы купили 87 месячных абонементов на сумму 391,5 тысячи рублей, один годовой абонемент - 50,2 тысячи рублей, 15 суточных на общую сумму шесть тысяч рублей. За поминутную парковку автомобилисты заплатили 177 тысяч рублей. В мобильном приложении зарегистрировались 14 тысяч водителей. На их счетах скопилось более 616 тысяч рублей.
Напомним, платные парковки в центре Воронежа полноценно заработают уже 15 октября. Стоит это удовольствие 40 рублей в час. Оплатить можно через сайт, приложение, смс, паркомат или банкомат.
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