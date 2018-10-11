В Воронеже нет тепла в 2 больницах и 285 домах
Зато обогревают все школы и детсады
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Отопительный сезон начался в Воронеже с 2 октября. За это время к теплу подключили все детские сады и школы и почти все больницы, пока нет отопления в двух медучреждениях.
В жилые дома тепло начали подавать с 5 октября. К вечеру 10 числа обогревают 4277 многоквартирных дома, без тепла пока находятся 285 жилых домов. Хорошо хоть на улице потеплело. Синоптики говорят, что бабье лето не сразу нас покинет, успеем согреться.