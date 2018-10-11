В Воронеже ночью 44 пожарных тушили горящий склад
Горел склад на Левом берегу
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Специалисты выясняют причину пожара, который произошел в ночь с 10 на 11 октября на Левом берегу Воронежа.
- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23.37 – горело помещение на улице Димитрова. Пожар тушили 44 человека и 10 единиц техники, его ликвидировали в через сорок минут. В помещении склада площадью 300 кв.м сгорела обрешетка кровли и утеплитель. На пожаре никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.