2018-10-11T09:30:14+03:00
Здоровье

Воронежцев предупреждают о новых вирусах гриппа

Медики советуют сделать прививки
Ярослав ИВАНОВ
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Управление Роспотребнадзора рекомендует воронежцам сделать прививку от гриппа. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения,в этом сезоне в Северном полушарии планеты будут циркулировать три штамма гриппа, два из которых ранее не были так широко распространены, поэтому иммунитет к ним у россиян не сформирован.

Прививки против гриппа эффективно делать по ноябрь - чтобы иммунитет успел сформироваться до начала периода эпидемии.

- В Воронежской области использована первая партия вакцины «Совигрипп», она обеспечивает защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. В первой половине октября ожидается поставки второй партии для детского и взрослого населения, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. - Привитой человек даже если и заболеет, то в более легкой форме, ему будет не так тяжело переносить симптомы гриппа, но самое главное - он будет защищен от возможных осложнений гриппа. К 8 октября привито против сезонного гриппа 484,6 тыс человек - это чуть больше 20% населения области.

Медики считают, что вакцинация особо показана людям с хроническими заболеваниями, пожилым, беременным, детям, медицинским и социальным работникам, которые имеют дело с большим количеством людей.

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