Воронежец нашел уникальный городской артефакт, возвращающий в детство

11 Окт. 07:02 2018-10-11T07:04:08+03:00

Табличку места отстоя троллейбусов из 80-х мужчина обнаружил возле одного из вузов [фото]

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Воронежец Дмитрий наткнулся на необычную находку. Возле одного из вузов мужчина обнаружил табличку места отстоя троллейбусов. Фотографию он опубликовал в популярной группе в соцсети накануне.

- Ностальгии пост. Недавно увидел около ВГУ уникальный городской артефакт - табличку места отстоя троллейбусов. Это из 80-х годов прошлого века, когда троллейбусов было много, а деревья были большими, - подписал снимок автор.

В комментариях местные жители отметили, что фотография вернула их в детство. И вспомнили, что в других точках города тоже остались подобные.

- На Кольцовской до сих пор таблички от трамвайных линий висят. И ещё 100 лет провисят, - написала горожанка.