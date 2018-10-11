2018-10-11T06:44:15+03:00
Общество

Под Воронежем ликвидировали проблемную несанкционированную свалку

Разобраться с горами мусора администрация Семилукского района смогла лишь со второй попытки
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта ОНФ в Воронеже.Фото: с сайта ОНФ в Воронеже.
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Под Воронежем общественники добились ликвидации несанкционированной свалки в селе Губарево Семилукского района. Активисты не раз обращались к властям. Однако разобраться с горами мусора власти смогли только сейчас.

Свалка по соседству с товариществом «Лесное» была одним из самых проблемных мест в области - почти гектар сельхозугодий, захламленных выброшенной мебелью, строительным мусором, пакетами с бытовыми отходами, обрезками деревьев. Общественники заметили ее еще год назад и написали обращения в администрацию, прокуратуру и прочие ведомства.

Спустя месяц после обращения к местным властям, пришел ответ: «был выполнен комплекс мероприятий по уборке свалки, включающий планировку местности». Однако, на деле все оказалось без изменений.

Сдвинуть дело с мертвой точки оказалось не просто. В этот период в администрации Губаревского сельского поселения прошла смена руководства, а бюджет испытывал финансовые сложности.

- Войдя в курс дел, новая глава поселения заявила, что проблема беспокоит ее прежде всего как местную жительницу, и заверила, что при первой возможности мусор будет убран. В итоге это и было сделано при поддержке активных граждан. Все бытовые отходы с проблемной точки были убраны и утилизированы, а само место свалки выровняли с помощью специальной техники, - рассказали активисты.

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