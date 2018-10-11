Под Воронежем ликвидировали проблемную несанкционированную свалку
Под Воронежем общественники добились ликвидации несанкционированной свалки в селе Губарево Семилукского района. Активисты не раз обращались к властям. Однако разобраться с горами мусора власти смогли только сейчас.
Свалка по соседству с товариществом «Лесное» была одним из самых проблемных мест в области - почти гектар сельхозугодий, захламленных выброшенной мебелью, строительным мусором, пакетами с бытовыми отходами, обрезками деревьев. Общественники заметили ее еще год назад и написали обращения в администрацию, прокуратуру и прочие ведомства.
Спустя месяц после обращения к местным властям, пришел ответ: «был выполнен комплекс мероприятий по уборке свалки, включающий планировку местности». Однако, на деле все оказалось без изменений.
Сдвинуть дело с мертвой точки оказалось не просто. В этот период в администрации Губаревского сельского поселения прошла смена руководства, а бюджет испытывал финансовые сложности.
- Войдя в курс дел, новая глава поселения заявила, что проблема беспокоит ее прежде всего как местную жительницу, и заверила, что при первой возможности мусор будет убран. В итоге это и было сделано при поддержке активных граждан. Все бытовые отходы с проблемной точки были убраны и утилизированы, а само место свалки выровняли с помощью специальной техники, - рассказали активисты.