Воронежскую детвору научат делать мультики

11 Окт. 09:01 2018-10-11T09:01:16+03:00

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В музее имени Крамского стартует серия мастер-классов по анимации «Сам себе мультипликатор». Преподаватели студии «Телескоп» Олеся Скоробогатова и Константин Колгушкин проведут восемь занятий для детей от восьми лет. Детвора сможет попробовать себя в роли сценариста, художника, актера, режиссера и звукорежиссера, познакомится с различными техниками создания анимации (бумажная, пластилиновая, коллажная анимация, пиксиляция) в теории и на практике - ребята смогут воплотить свои фантазии в анимационных этюдах.

14 октября в 12.00 пройдет первое занятие - «Бумажная марионетка». Участники урока узнают об истории и техниках мультипликации, основных принципах создания фильма и анимационного героя.