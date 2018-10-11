Визажист Киркорова, Тимати и Гагариной научит воронежских красавиц делать макияж пальцами

11 Окт. 08:22 2018-10-11T08:22:49+03:00

Изменить размер текста: A A

С 12 по 14 октября в Воронеже пройдет VI выставка «Стиль и красота». Масштабное событие соберет более 60 компаний индустрии красоты из 15 регионов России. Участники представят новинки бьюти-сферы, на выставке пройдут мастер-классы по мейкапу, укладкам, маникюру, зрелищные дефиле. В частности, своим опытом поделится Сергей Турчанинов - эксперт программы "Модный приговор", персональный гример Тимати, Дома Моды Валентина Юдашкина и шоу Филиппа Киркорова, работавший также с Таисией Повалий, Юлией Волковой, Полиной Гагариной, Евой Польна, Александром Васильевым, Кети Топурия, Яной Чуриковой. Он научит делать «светящуюся кожу», а также наносить макияж пальцами. В рамках выставки также пройдет чемпионат по парикмахерскому искусству, бьюти-баттл, модные показы и дефиле моделей боди-арта.

Выставка будет работать в Expo Event-Hall 12 и13 октября с 10.00 до 19.00, 14 октября с 10.00 до 15.00, вход свободный.