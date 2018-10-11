В Воронеже проходит V фестиваль французского кино «Le Cinema Fran ais»

11 Окт. 10:30 2018-10-11T10:31:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В воронежском кинотеатре «Синема парк» до 14 октября включительно проходит V фестиваль французского кино Le Cinema Francais. В рамках кинофорума покажут премьеры наиболее ярких французских фильмов сезона, лауреатов и участников международных кинофестивалей, а также номинантов и обладателей главных кинопремий мира. Это стильное кино для людей с тонким вкусом, которые ценят все подлинное, красивое и неординарное.

14 февраля воронежцам покажут захватывающий фильм-нуар в стиле «Исчезнувшей» и «Девушки в тумане» - триллер «Черная полоса». Комиссар полиции Франсуа Висконти, расследует дело, связанное с исчезновением подростка. Уже сутки от мальчика нет никаких вестей. Поссорился с родителями? Сбежал? Связался с плохой компанией? Комиссар перебирает версии одну за другой, но все большее подозрение у него вызывает школьный учитель. Тот настойчиво предлагает полицейскому свою помощь в поисках, но что-то недоговаривает. Кажется, и убитой горем матери, и испуганному отцу есть что скрывать. Время идет, но никаких следов мальчика нет, и шансов найти его живым все меньше.

Фильм покажут в 19.10, билеты на сеанс можно купить в кинотеатре, а можно выиграть в «Комсомолке» - подробности в нашем аккаунте в соцсети.