2018-10-10T20:44:47+03:00
Общество

В Ленинском районе Воронежа ликвидировали 12 вывесок, не соответствующих общему стилю

В городе продолжается работа по внедрению дизайн-регламента
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Воронежа привели в соответствие с дизайн-регламентом больше половины входных групп различных предприятий и учреждений. Их сегодня на территории района 1186.

- Проводится мониторинг внешнего вида фасадов и в случае несоответствия размещаются уведомления о необходимости добровольно демонтировать архаичные элементы, - отметили в управе. – Если собственники не демонтируют их самостоятельно, то мы вынуждены делать это своими силами.

Так, 10 октября на доме №10 по улице Моисеева ликвидировали вывески и рекламу, не соответствующую утвержденному облику. Всего в этом доме 25 входных групп. 11 собственников и арендаторов помещений добровольно привели их в соответствие требованиям дизайн-регламента. А 12 пришлось ликвидировать сотрудникам районного комбината благоустройства.

Кстати, по словам сотрудников управы, новый облик Воронежа нравится горожанам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя