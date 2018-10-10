В Ленинском районе Воронежа ликвидировали 12 вывесок, не соответствующих общему стилю
В Ленинском районе Воронежа привели в соответствие с дизайн-регламентом больше половины входных групп различных предприятий и учреждений. Их сегодня на территории района 1186.
- Проводится мониторинг внешнего вида фасадов и в случае несоответствия размещаются уведомления о необходимости добровольно демонтировать архаичные элементы, - отметили в управе. – Если собственники не демонтируют их самостоятельно, то мы вынуждены делать это своими силами.
Так, 10 октября на доме №10 по улице Моисеева ликвидировали вывески и рекламу, не соответствующую утвержденному облику. Всего в этом доме 25 входных групп. 11 собственников и арендаторов помещений добровольно привели их в соответствие требованиям дизайн-регламента. А 12 пришлось ликвидировать сотрудникам районного комбината благоустройства.
Кстати, по словам сотрудников управы, новый облик Воронежа нравится горожанам.