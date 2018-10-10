2018-10-11T12:35:49+03:00
Общество

В тихом центре Воронежа появится новый сквер

Его оборудуют на улице Замкина [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Местные жители пообещали следить за порядком в новом сквере.Местные жители пообещали следить за порядком в новом сквере.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В среду, 10 октября, сотрудники управы Центрального района провели выездное совещание на улице Летчика Замкина.

В августе местные жители обратились с просьбой разбить сквер на месте снесенного аварийного дома № 3а на улице Летчика Замкина. Работники архитектурного управления управы Центрального района разработали 3D-модель проекта новой зеленой зоны. В ней будут цветники и газоны, деревья и кустарники. В новом сквере уложат тротуарную плитку, поставят фонари, сделают игровую площадку, установят спортивные снаряды. Жильцы в целом одобрили проект, хотя и внесли в него небольшие изменения.

Схема нового сквера. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Схема нового сквера.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В ближайшее время проект направят на согласование в управление экологии и управление главного архитектора администрации Воронежа.

Жители улицы Летчика Замкина и соседней с ней – 20 летия ВЛКСМ -пообещали помогать обустраивать новый сквер, а также следить за чистотой и порядком.

Сотрудники управляющей компании дома № 54А по улице 20-летия ВЛКСМ, 54а обязались установить в новом сквере видеокамеры.

Подготовительные работы начнут в 2019 году. С финансированием проекта обещали помочь бизнесмены и депутаты.

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