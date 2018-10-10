2018-10-10T19:39:50+03:00
Общество

В Воронеже открыли Центр развития технологий искусственного интеллекта

Он будет работать на базе ВГУ
Юрий КОЗЛОВ
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В ВГУ еще плотнее будут заниматься исследованиями в области искусственного интеллекта.В ВГУ еще плотнее будут заниматься исследованиями в области искусственного интеллекта.Фото: из архива «КП»
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ВГУ и Концерн «Созвездие», входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», открыли на базе университета Центр развития технологий искусственного интеллекта. Сферой его деятельности будут разработки в сфере машинного обучения, анализа больших данных и технологий обработки информации.

Выпускники центра будут разрабатывать проекты информационных систем искусственного интеллекта, создавать новые технологии обработки информации и машинного обучения для российской гражданской и военной промышленности. Лучшие из них смогут устроится на работу на предприятия «Ростеха» еще будучи студентами.

- Технологии искусственного интеллекта уже скоро станут основой «умных городов», «интеллектуальной» электроники и робототехники будущего. Собственные разработки в этой сфере имеет ограниченное число стран. Наша промышленность входит в числе лидеров по данному направлению, - заявил генеральный директор концерна «Созвездие» Алексей Бочаров. - Наша цель - привлечь магистрантов к решению реальных производственных задач.

К работе в Центре будут привлекать студентов трех факультетов ВГУ – математического, компьютерных наук и прикладной математики, информатики и механики.

Уже сформирована учебная программа. Директором Центра назначили руководителя научно-технического центра концерна «Созвездие» Илья Владимиров.

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