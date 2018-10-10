2018-10-11T15:59:57+03:00
Общество

В Воронеже за скрытие сведений о доходах наказали 15 медицинских чиновников

Их привлекли к дисциплинарной ответственности
Юрий КОЗЛОВ
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За неверное заполнение бумаг чиновники получили дисциплинарные санкции.За неверное заполнение бумаг чиновники получили дисциплинарные санкции.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Прокуратура Воронежской области провела проверку в региональном департаменте здравоохранения и подведомственных ему медучреждениях.

Работники надзорного ведомства обнаружили, что должностные лица департамента и главврачи больниц предоставляли недостоверные справки о доходах, скрывали крупные банковские счета, недвижимость, земельные участки. Были случаи, когда руководству не сообщали о занятости в коммерческих фирмах. Допускали факты бесконтрольности при выделении бюджетных средств на выполнение госзадания. Кроме того, скрывали сведения об учредительстве супругов в частных медицинских организациях ведущий советник департамента и директор БУ ВО «Воронежский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств».

По итогам проверки к ответственности привлекли девять служащих департамента здравоохранения, главных врачей БУ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики», БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница № 2 им. К. В. Федяевского», директора Воронежского центра контроля качества и сертификации лекарственных средств. Большинству из них объявили замечания и только ведущему советнику департамента - выговор.

- Кроме того, представили недостоверные декларации первый заместитель руководителя департамента Олег Минаков и еще два заместителя: Андрей Чуриков и Наталья Нехаенко. Губернатор объявил им замечания, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - Не стоит думать, что это незначительное наказание. Дело касается коррупционных нарушений, и снять отметку о замечании в личном деле уже не получится.

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