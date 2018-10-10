2018-10-10T18:03:26+03:00
Общество

В Воронеже губернатору представили нового начальника регионального Ространснадзора

Тем временем уголовное дело старого руководителя этого ведомства сейчас рассматривает Советский районный суд
Юрий КОЗЛОВ
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Нового начальника регионального Ространснадзора представили на встрече Александра Гусева и Виктора Басаргина.Нового начальника регионального Ространснадзора представили на встрече Александра Гусева и Виктора Басаргина.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В среду, 10 октября, на встрече с губернатором Александром Гусевым глава Ространснадзора Виктор Басаргин представил нового начальника регионального отделения его ведомства. С 1 октября эту должность занимает Геннадий Авдеев. Полностью она звучит весьма витиевато – начальник Юго-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО.

Любопытно, что назначение нового начальника прошло на фоне рассмотрения в Советском районном суде скандального дела бывшего руководителя этого регионального ведомства Жозефа Еркнапешяна. Напомним, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он давал своим подчиненным указания не делать контрольное взвешивание грузовиков, принадлежащих коммерческой организации. Также обвиняемыми по делу проходят восемь бывших сотрудников управления Госавтодорнадзора и работники ООО «Автолюкс», которые участвовали в преступном сообществе. Кроме того, в получении одной взятки подозревают 32-летнего инспектора ДПС.

По версии следствия, участники сообщества организовали схему получения взяток от водителей большегрузов. Дальнобойщики на постах весового контроля Госавтодорнадзора в Воронежской области передавали персоналу этих постов деньги. Взятки позволяли водителям фур с грузом, который превышал предельно допустимый вес для передвижения по автодорогам, не платить штрафы. Часть денег распределялась между исполнителями схемы, остальное передавалось ее организаторам.

По сведениям ряда источников, новый руководитель регионального Ространснадзора Геннадий Авдеев является полковником ФСБ в отставке. Более того, при его непосредственном участии расследовали дело Еркнапешяна и Ко.

Кресло начальника регионального Ространснадзора пустовало еще с начала лета 2018 года. Последним руководителем был Сергей Куприн. Проработал он недолго – с октября 2017-го по конец мая 2018 года.

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