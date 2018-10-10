В Воронеже вор-неудачник похитил из магазина аппарат с жвачками, но потерял его по дороге

10 Окт. 17:57 2018-10-10T17:59:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коминтерновском районе Воронежа произошло забавное происшествие. 20-летний местный житель похитил из сетевого магазина аппарат по продаже жвачек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 10 октября.

ЧП произошло в продуктовом магазине, который расположен в доме № 64 по улице 45 Стрелковой Дивизии. Туда под видом покупателя зашел молодой человек. Выбрав подходящий момент, парень схватил аппарат с жвачками и бросился бежать. Его попыталась остановить покупательница. Но на крики женщины он внимания не обратил.

Все же далеко ему убежать не удалось. Свою добычу он выронил на соседней улице. Полицейские быстро задержали парня. В отделе полиции воронежец признал свою вину, а поступок объяснил тем, что был пьян.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Теперь вору-неудачнику грозит до четырех лет лишения свободы.