2018-10-10T20:00:04+03:00
Общество

Воронежская прокуратура возбудила административные дела против 10 перевозчиков

Где-то не проводили техосмотр автобусов, в других местах не осматривали водителей
Виктор ПАВЛОВ
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Руководству придется ответить перед закономРуководству придется ответить перед закономФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Представители прокуратуры занялись проверкой автоперевозчиков. Немало нарушений нашли в Россошанском районе.

Выяснилось, что "АТП №1501" и "Автовокзал города Россошь" не рассчитались с сотрудниками, которые ранее были уволены. Кроме того, в этих организациях не вели документальный медосмотр водителей. А вот ИП Шарыгина В.В. уличили в том, что у него не проводились предрейсовые технические осмотры автобусов. Другое нарушение состоит в том, что в ночное время машины стояли в личных гаражах водителей.

В отношении десяти перевозчиков возбудили административные дела. Руководителям предприятий внесли четыре представления с требованием устранить нарушения.

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