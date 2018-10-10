Воронежская прокуратура возбудила административные дела против 10 перевозчиков
Представители прокуратуры занялись проверкой автоперевозчиков. Немало нарушений нашли в Россошанском районе.
Выяснилось, что "АТП №1501" и "Автовокзал города Россошь" не рассчитались с сотрудниками, которые ранее были уволены. Кроме того, в этих организациях не вели документальный медосмотр водителей. А вот ИП Шарыгина В.В. уличили в том, что у него не проводились предрейсовые технические осмотры автобусов. Другое нарушение состоит в том, что в ночное время машины стояли в личных гаражах водителей.
В отношении десяти перевозчиков возбудили административные дела. Руководителям предприятий внесли четыре представления с требованием устранить нарушения.