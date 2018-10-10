После обысков ушел в отставку глава Верхнехавского района Воронежской области

10 Окт. 17:18 2018-10-11T15:53:48+03:00

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10 октября подал в отставку глава Верхнехавского района Сергей Василенко. Этому решению предшествовали обыски в администрации, которые проводили сотрудники Следственного комитета. Пока известно только, что они возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» в связи с обнаружившимися нарушениями закона при реализации федерального проекта «Чистая вода».

В районной администрации заявили о том, что уход Василенко с поста никак с обысками не связан. Просто у него закончился контракт. При этом Сергей Алексеевич намерен участвовать в конкурсе на избрание нового главы района и постарается в нем победить. На что, собственно говоря, получил благословение тогда еще и. о. губернатора Александра Гусева при личной встрече 2 августа.

- Собственно полномочия Сергея Алексеевича закончились в единый день голосования, как и у местного Совета депутатов. Теперь новый состав народных избранников выберет нового главу, - рассказали в администрации Верхнехавского района. – Какое-то время прежний руководитель работал в статусе врио, но решил уйти, чтобы избежать упреков в использовании административного ресурса.

Любопытно, что на упомянутой встрече с губернатором Василенко хвалился как раз успехами при реконструкции водопроводов района и заявлял, что решена многолетняя проблема обеспечения населения чистой водой.