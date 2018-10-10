2018-10-10T16:37:49+03:00
Происшествия

В Воронеже отец-наркоман отправится на полтора года в тюрьму за избиение своего 4-летнего сына

В полицию обратилась соседка мужчины, которая нашла плачущего голого ребенка в подъезде
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Воронеже Железнодорожный суд признал виновным 50-летнего мужчину, который жестоко избивал своего 4-летнего сына. Местный житель отправится в тюрьму на полтора года. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 10 октября.

Напомним, в марте этого года в полицию обратилась соседка мужчины. Она нашла плачущего голого ребенка на лестничной площадке.

Суд выяснил, что отец избил сына, кидая его при этом из стороны в сторону по квартире, причинив многочисленные травмы. В это время мужчина оскорблял малыша нецензурной бранью. После он принялся в присутствии ребенка распивать спиртное. Пьяный мужчина не заметил, как испуганный мальчик голышом выскочил в подъезд дома, где находился до тех пор, пока его не забрала соседка. То, что малыш находился без одежды на лестничной площадке в условиях низкой температуры угрожало его жизни и здоровью.

В ходе расследования также было установлено, что воронежец был судим за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), отбывал наказание в исправительной колонии, откуда освободился в 2012 году, имеет не снятую и непогашенную судимость за это особо тяжкое преступление. Кроме того, он состоит на учете в областном наркологическом диспансере, в связи с пагубным употреблением, страдает опийной наркоманией.

- Суд усмотрел в действиях виновного рецидив преступлений. С учетом признания вины, осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - прокомментировали в ведомстве.

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