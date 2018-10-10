Воронежский концерн «Созвездие» обязали заплатить Минпромторгу России почти 82 млн. рублей

10 Окт. 16:03 2018-10-10T16:03:28+03:00

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Не в пользу воронежского концерна «Созвездие» закончилось заседание Арбитражного суда Москвы. В нем рассматривали иск Минпромторга России на 88,8 млн. рублей к нашему оборонному предприятию. В министерстве настаивали на том, что именно такую немалую сумму составляет пеня по невыполнению в срок нескольких госконтрактов.

По материалам суда, в Минпромторге обязались оплатить акции концерна «Созвездие» на общую сумму 3,1 миллиарда рублей. За эти деньги специалисты воронежского предприятия в свою очередь должны были реконструировать и сделать техническое перевооружение воронежской производственной площадки, а также модернизацию краснодарского приборного завода «Каскад». Однако в сроки обязательства «Созвездия», по версии Минпромторга, выполнены не были. Один из объектов должен был быть сдан еще до 31 декабря 2016 года. Однако и в этом случае сроки выполнения работ затянулись.

В итоге суд немного снизил аппетиты Минпромторга. Вместо 88 млн. рублей «Созвездие» обязали заплатить 81 млн. 714 тысяч рублей, а также госпошлину – 200 тысяч рублей. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.