2018-10-10T16:05:02+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области пытался спасти товарища от тюрьмы. но сам оказался на скамье подсудимых

Мужчина изменил показания во время следствия
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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51-летний житель села Углянец Верхнехавского района попал под суд за лжесвидетельство. Мужчина изменил показания, чтобы помочь товарищу избежать тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 10 сентября.

В мае 2018 года Новоусманский районный суд признал знакомого подсудимого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначили 9 лет колонии строгого режима. На предварительном следствии по уголовному делу житель села Углянец рассказал, что видел, как его товарищ избивал их общего знакомого. Показания мужчина подтвердил при их проверке на месте и во время очных ставок. Следователи разъяснили права и обязанности свидетеля, а также предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных сведений.

В апреле 2018 года при рассмотрении данного уголовного дела в суде он изменил свои показания, желая помочь другу. избежать уголовной ответственности, и сообщил суду, что видел, как он нанес потерпевшему всего лишь один удар, больше его не избивал.

К его показаниям суд отнесся критически, что отразилось на приговоре.

На 51-летнего мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний свидетелем в суде).

- На предварительном следствии он признал вину и дал подробные показания. Вину подтвердили показания свидетелей и протоколы осмотров. Уголовное дело направили в суд, - прокомментировали в ведомстве.

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