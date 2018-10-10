2018-10-10T15:30:05+03:00
Общество

За неделю гриппом и ОРВИ заболели больше шести тысяч жителей Воронежской области

Среди них больше 60% - дети
Елена ФЕДЯШЕВА
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Уровень заболеваемости соответствует сезону, говорят врачиУровень заболеваемости соответствует сезону, говорят врачиФото: из архива «КП»
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За последнюю неделю к врачам Воронежской области обратились 6046 человек с жалобами на проявления острых респираторных вирусных заболеваний. Среди них 3671 ребенок в возрасте до 14 лет. Как говорят специалисты, такой уровень заболеваемлости соответствует сезону.

- Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена вирусами не гриппозной этиологии, - рассказали в пресс-службе Управления Росприроднадзора по воронежской области. - Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы.

Врачи напоминают, что у жителей региона еще есть время, чтобы позаботится о профилактике гриппа. Лучшим средством от вируса является прививка, говорят специалисты. Сделать ее можно, обратившись в поликлинику по месту жительства. Группам риска и детям, посещающим организованные коллективы ее делают за счет бюджета, бесплатно.

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