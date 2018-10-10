В Воронеже на пожаре погиб 65-летний мужчина, еще двое пострадали

10 Окт. 15:24 2018-10-10T15:31:11+03:00

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На пожаре в частном доме погиб 65-летний мужчина. Еще двоих пострадавших - 55-летнюю женщину и 44-летнего мужчину - с ожогами госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 10 октября.

По данным регионального ГУ МЧС, ЧП произошло в Левобережном районе на 206-й Стрелковой дивизии в 19.23. На место выехали 23 спасателя. Для тушения пожара привлекли семь единиц техники. Справиться с огнем удалось уже в 20.17. Сгорел дом и надворные постройки. Тело мужчины обнаружили уже после тушения.

Предварительная причина трагедии - неосторожность при курении.

- Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, продолжают опросы очевидцев. В рамках доследственной проверки назначены экспертизы: судебно-медицинская с целью установления причины смерти погибшего и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара. Продолжается выполнение комплекса проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в СУ СК РФ по региону.