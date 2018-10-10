В Воронеже закладчик героина из Таджикистана отправится в колонию строгого режима
Во вторник, 9 октября, Левобережный районный суд Воронежа вынес приговор 24-летнему гражданину Таджикистана.
В суде установили, что в марте 2018 года гость с юга договорился с неустановленным следствием преступником о том, что он будет «закладчиком» наркотиков. Молодой человек получал смертельное зелье, хранил его в своей квартире, раскладывал по пакетам, а потом прятал в разных местах города
Недавно «закладчик» получил партию героина весом почти 900 граммов. Он расфасовал их в 381 полимерный сверток. При «закладке» части героина в Левобережном районе мужчину задержали полицейские.
- Гражданина Таджикистана признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Левобережного района.