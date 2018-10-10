2018-10-10T14:31:49+03:00
Общество

В Воронежское водохранилище запустят 800 тысяч мальков толстолобика

На эти цели выделят до трех миллионов рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Областная казна выделяет до трех миллионов рублей на улучшение экологического состояния водохранилища путем его зарыбления. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области объявил аукцион на выполнение работ по запуску в водоем 800 тысяч мальков белого толстолобика. По условиям контракта подрядчик должен будет согласовать точки выпуска рыбы, оформить необходимые разрешительные документы, доставить мальков, измерить температуру воды и воздуха, а затем провести зарыбление. Конечный срок выполнения работ – 14 декабря. Торги пройдут 22 октября, а документы принимают до 17 числа.

Напомним, зарыбление водохранилища мальками толстолобика и белого амура в последние годы проводится регулярно. Таким образом экологи пытаются очистить водохранилище от излишней растительности, поскольку эти виды рыб питаются зеленой массой, а конкретно мальки потребляют ее в огромных количествах.

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