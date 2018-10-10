Из-за коммунальной аварии в Воронеже из-под земли забил фонтан воды

10 Окт. 13:55 2018-10-10T17:55:07+03:00

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Утром в среду 10 октября прохожие на улице Переверткина стали очевидцами коммунального ЧП – из-под земли на несколько метров вверх забил фонтан воды из трубы горячего водоснабжения. Случилось это недалеко от лицея №3.

Как прокомментировали в «Воронежтеплосети», этот участок водопровода очень старый и в данный момент на нем идут ремонтные работы. Сейчас трубу перекрыли для замены изношенного отрезка.

Как сообщали в пресс-службе "Воронежтеплосети", горячая вода потребителям будет отключаться кратковременно, только на время ремонта, который намечен на 11 октября.