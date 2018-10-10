2018-10-10T13:50:53+03:00
Происшествия

В Воронежской области почти неделю не могут найти 78-летнюю пенсионерку

Анна Саприна вышла из дома 4 октября, но так и не вернулась
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».
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Волонтеры просят воронежцев помочь в поисках 78-летней пенсионерки. Анна Саприна вышла из дома 4 октября, но так и не вернулась. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в среду, 10 октября.

Рост пропавшей 165 см. У пенсионерки седые волосы, серые глаза и худощавое телосложение. В день исчезновения она была одета в черную куртку и платок.

Сообщается, что Анна Саприна может находиться в селе Никольском в Аннинском районе или в городе Борисоглебске.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении пенсионерки, поисковики просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

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