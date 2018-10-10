2018-10-10T13:36:13+03:00
Общество

В Воронежском опорном университете открыли коворкинг-центр

Это офис, где студенты могут работать над своими проектами
Юрий КОЗЛОВ
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В коворкинг-центре студенты могут развивать собственные идеи, обмениваясь опытом.В коворкинг-центре студенты могут развивать собственные идеи, обмениваясь опытом.Фото: предоставлено пресс-службой ВГТУ.
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Во вторник, 9 октября, в Воронежском опорном университете начал работать коворкинг-центр. Это офис, в который могут свободно войти студенты и поработать над своими проектами. В центре, кроме мебели, есть презентационное оборудование, маркерные доски и стойки для работы на компьютере.

- Это второй подобный Центр в регионе и первый среди учебных заведений Воронежа, - сказал на церемонии открытия ректор ВГТУ Сергей Колодяжный. - В ближайшее время планируется строительство нового корпуса ВГТУ, где будет отведено большое пространство для студенческой работы с целью реализации молодежных инициатив.

- В коворкинг-центре можно найти единомышленников, обменяться опытом и развить свои идеи, работая самостоятельно или в группах. Он был полностью сделан силами студентов, начиная с разработки дизайнерского проекта и заканчивая внутренней отделкой помещения, – рассказал Антон Ходунов, проректор по воспитательной работе ВГТУ.

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