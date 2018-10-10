2018-10-10T13:19:14+03:00
Общество

В Воронежской области пройдет субботник по сбору желудей

В лесничествах продолжается заготовка посадочного материала
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Управления лесного хозяйства областифото с сайта Управления лесного хозяйства области
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В предстоящие выходные сотрудники лесхозов Воронежской области выйдут на субботник по … сбору желудей, необходимых для посадки сеянцев дубов. Несмотря на то, что план по сбору семян (14 тонн) уже выполнен, лесники продолжают заготовку впрок.

- Ведь урожай дуба бывает в среднем раз в 4-6 лет, - пояснили в Управлении лесного хозяйства области. - А желудь этого года по визуальной оценке лесоводов еще и хорошего качества. Поэтому нужно сделать запас семян на предстоящие несколько лет. К работам привлекают местных жителей и школьников.

А тем временем в Теллермановском и Богучарском лесных питомниках готовят почву для посева желудей. Сажают желуди вручную в подготовленные с помощью трактора борозды.

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