В Воронежской области пройдет субботник по сбору желудей

10 Окт. 13:18 2018-10-10T13:19:14+03:00

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В предстоящие выходные сотрудники лесхозов Воронежской области выйдут на субботник по … сбору желудей, необходимых для посадки сеянцев дубов. Несмотря на то, что план по сбору семян (14 тонн) уже выполнен, лесники продолжают заготовку впрок.

- Ведь урожай дуба бывает в среднем раз в 4-6 лет, - пояснили в Управлении лесного хозяйства области. - А желудь этого года по визуальной оценке лесоводов еще и хорошего качества. Поэтому нужно сделать запас семян на предстоящие несколько лет. К работам привлекают местных жителей и школьников.

А тем временем в Теллермановском и Богучарском лесных питомниках готовят почву для посева желудей. Сажают желуди вручную в подготовленные с помощью трактора борозды.