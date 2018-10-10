Природоохранная прокуратура Воронежа потребовала закрыть сайты для браконьеров

10 Окт. 12:39 2018-10-10T12:39:29+03:00

С их помощью обучают способам массового уничтожения рыбы

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Сотрудники Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе мониторинга интернета наткнулись на сайт, создатели и пользователи которого делятся секретами изготовления орудия массового вылова рыбы.

- Согласно действующему законодательству, при любительском и спортивном рыболовстве запрещено применение колющих орудий добычи (вылова), а также осуществление добычи способом багрения, глушения, гона и переметами, - отметили правоохранители. - Размещение в открытом доступе информации с изложением способов изготовления орудий массового истребления водных биологических ресурсов фактически способствует совершению преступлений.

Исковое заявление с требованием заблокировать противозаконный интернет-ресурс прокуратура направил в суд Ленинского района. Требования прокурора полностью удовлетворены.