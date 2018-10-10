2018-10-10T11:54:16+03:00
Общество

Жильцам двух воронежских домов плату за коммунальные услуги выставляли "с потолка"

Коммунальщики как обычно "ошиблись" в свою пользу
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
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Жильцы двух домов № 52 по улице 121 Стрелковой дивизии и №9 по улице Путиловской посчитали, что слишком много платят за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества. И обратились в Государственную жилищную инспекцию Воронежской область с просьбой проверить правильность начислений.

Проверка документов выявила грубые нарушения:

- В частности, УК Ленинского района в апреле 2017 года произвела неверные расчеты за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества, - отметили в пресс-службе ГЖИ. - Аналогичная ситуация сложилась и при начислении управляющей организацией УК Советского района платы с февраля по апрель 2017 года за все коммунальные ресурсы, потребленные при содержании общего имущества. Указанные нарушения привели к неправомерному завышению платы граждан.

Переплата составила 12 тысяч рублей. УК пытались опротестовать предписание ГЖИ устранить нарушения. Однако Арбитражный суд признал правомерность претензий.

В квитанциях за май 2018 года УК провели перерасчет платы, ранее начисленной за коммунальные ресурсы в местах общего пользования.

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