Воронежские призывники все чаще получают освобождение от службы из-за ожирения

10 Окт. 11:13 2018-10-10T15:53:55+03:00

Причины, по которым парни не попадают в войска, почти не меняются Фото: Олег УКЛАДОВ

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С 1 октября стартовал осенний призыв. В военном комиссариате Воронежской области рассказали, какие болезни чаще всего становятся основанием для освобождения юношей от призыва.

- Структура заболеваний из года в год меняется мало, - отметил Андрей Гладнев, председатель военно-врачебной комиссии Воронежской области. - На первом месте - болезни опорно-двигательного аппарата, позвоночника, суставов. Их доля - от 15% до 19%. На втором месте – около 13% - эндокринные заболевания. Хочется отметить, что сейчас растет число призывников с избыточным весом. Диагноз «ожирение» все чаще становится основанием для освобождения. А вот из-за недостатка веса с 2014 года предусмотрено не освобождение, а только отсрочка. И таких призывников стало меньше. Наконец, на третьем месте – от 8% до 10% - психические заболевания.

Как добавил военный комиссар Воронежской области Сергей Панков, большая часть призывников, которые находятся в розыске - не те, кто скрывается от членов комиссии, а те, кто не хочет получать документы с отметкой о психической неустойчивости.

- Эти граждане не ложатся в больницу для прохождения обследования и не приходят получать военный билет, так как опасаются последствий при устройстве на работу. Это очень большая категория.

Военный комиссар Воронежской области Сергей ПанковФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО