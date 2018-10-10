2018-10-10T10:11:12+03:00
Общество

Жители воронежского микрорайона Сомово 72 раза обращались в администрацию по вопросам благоустройства

Большую часть просьб удовлетворили
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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В этом году жители микрорайона Сомово направили в администрацию 72 обращения по вопросам благоустройства. Они касались обустройства тротуаров, установки остановочных павильонов, ремонта дорог.

- В рамках муниципальной программы инициативного бюджетирования в микрорайоне отремонтирован фасад здания клуба «Восток» и заасфальтирована прилегающая к нему территория с заменой бордюрного камня, - рассказали в управе Железнодорожного района. – Проведено обустройство тротуарных дорожек по улицам Сомовская и Сосновая. В октябре планируется также отремонтировать и фасад здания школы № 56, расположенной по улице Липецкая.

На конечной остановке автобуса №90 по улице Грузинской появился современный павильон. Еще один павильон скоро установят на той же улице на остановке «станция Дубовка».

С начала этого года на территории района прошли четыре субботника и больше 20 «средников». В ходе них с улиц вывезли больше 350 кубометров мусора и спилили десять сухих деревьев.

Улицы 9 Мая, Станиславского, Пархоменко, Харьковская, Жданова, переулки Литовский и Безымянный, а также Маклокский проезд временно отремонтировали с помощью асфальтового среза.

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